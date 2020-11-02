Muğla'da Türk kara sularına itilen 18 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'da Türk kara sularına itilen 18 sığınmacı kurtarıldı
02.11.2020 20:33
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen yabancı uyruklu 18 kişi kurtarıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen yabancı uyruklu 18 kişi kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bozburun Mahallesi açıklarındaki lastik can salı içinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen saldaki 18 kişiyi bota alarak karaya çıkardı.
Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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