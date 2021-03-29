Muğla'da Türk kara sularına itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'da Türk kara sularına itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
29.03.2021 20:21
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Son Dakika Güncel risk haritası yayınlandı! Kırmızı kategorideki il sayısı 58'e çıktı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Ellerinizdeki altın ve dövizleri finans kuruluşlarına kazandırın Genç oyuncu Arif Güloğlu kansere yakalandı Mide bulandıran görüntü! Fabrika çalışanı turşu tankına çıplak ayakla girip oyun oynadı Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı Serkan Keskin, Mucize Doktor'a transfer oldu Luka Modric'ten yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Türkleri unutamıyorum Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp vidosunu çeken kişi açığa alındı