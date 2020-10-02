Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 6 sığınmacı karaya çıkarıldı.
Datça açıklarında lastik botta sığınmacıların olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik unsurları sevk edildi.
Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına itildiği belirlenen 6 sığınmacı kurtarıldı.
Kıyıya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 19:27 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Muğla'da Türk kara sularına itilen 6 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika