Muğla'da Türk kara sularına itilen 6 yabancı uyruklu kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'da Türk kara sularına itilen 6 yabancı uyruklu kurtarıldı
19.11.2020 15:43
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 6 yabancı uyruklu kurtarıldı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 6 yabancı uyruklu kurtarıldı.
Datça açıklarında can salı içerisinde yabancı uyruklular olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salındaki 6 kişi, sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.
İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Son Dakika 45 milyon liraya ihale edilen tesis beton çöplüğü oldu Merkez Bankası rezervleri 2 milyar 890 milyon dolar azalarak 82 milyar 351 milyon dolar oldu Elinde içki şişesiyle gezen 16 yaşındaki genç, kimlik kontrolü sırasında yığılıp kaldı Oyuncu Suna Yıldızoğlu, vefat eden babasının cenazesine internet üzerinden yapılan yayınla katılacak Son Dakika! Merkez Bankası, faiz oranlarını 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Birinci dönem sınavları iptal olmadı, 31 Aralık'tan sonra yapılacak Can Tanrıyar ve Tamar Oner, nikahtan önce Wedding Shower düzenledi Genç şarkıcı Şahan Dinç'in gözünü kaybettiği silahlı kavganın şüphelileri tutuklandı