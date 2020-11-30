Muğla'da Türk kara sularına itilen 7 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'da Türk kara sularına itilen 7 sığınmacı kurtarıldı
30.11.2020 20:09
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen yabancı uyruklu 7 kişi kurtarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen yabancı uyruklu 7 kişi kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Görecek Adası açıklarındaki lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 7 sığınmacıyı karaya çıkardı.
Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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