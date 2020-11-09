Muğla'da Türk kara sularına itilen 8 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen yabancı uyruklu 8 kişi kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum ilçesi açıklarındaki fiber teknede bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen teknedeki 8 sığınmacıyı karaya çıkardı.

Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.