Muğla'da Türk kara sularına itilen 8 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'da Türk kara sularına itilen 8 sığınmacı kurtarıldı

09.11.2020 20:35
Muğla'da Türk kara sularına itilen 8 sığınmacı kurtarıldı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen yabancı uyruklu 8 kişi kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen yabancı uyruklu 8 kişi kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum ilçesi açıklarındaki fiber teknede bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen teknedeki 8 sığınmacıyı karaya çıkardı.

Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sahil Güvenlik, Bodrum, Muğla, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da Türk kara sularına itilen 8 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika


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