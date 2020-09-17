Muğla'da Türk kara sularına itilen yabancı uyruklu 54 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Sığınmacıların kaçak geçişlerini organize ettiği ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kadırga Burnu açıklarında 2 sal içinde sığınmacıların olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

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