Muğla'da Türk kara sularına itilen yabancı uyruklu 11 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 11 yabancı uyruklu kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kızıl Burun açıklarında sal içinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, Yunan sahil güvenliğince Türk kara sularına itildiği belirlenen 11 kişiyi bota alarak karaya çıkardı.
Marmaris Limanı'na getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 19:41 - Kaynak: AA
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