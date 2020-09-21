Muğla'da Türk kara sularına itilen yabancı uyruklu 6 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Karaada açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti.

Bir çift, zengin sandıkları şahsı cinsel ilişki vaadiyle kandırıp 11 parçaya böldü

DSÖ'den testleri devam eden korona aşılarıyla ilgili tedirgin eden sözler: Hiçbirinin garantisi yok