Türk Kızılay gönüllüleri huzurevi sakinlerine moral konseri verdi - Son Dakika

Türk Kızılay gönüllüleri huzurevi sakinlerine moral konseri verdi

08.03.2021 17:57

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir yıldır ziyaretçi alınmayan Muğla'nın Menteşe ilçesindeki huzurevi sakinleri için Türk Kızılay Menteşe Şubesi gönüllüleri konser verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir yıldır ziyaretçi alınmayan Muğla'nın Menteşe ilçesindeki huzurevi sakinleri için Türk Kızılay Menteşe Şubesi gönüllüleri konser verdi.

Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi'nde kalan vatandaşlar için Türk Kızılay Menteşe Şubesi Kadın Kolları tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla moral etkinliği düzenlendi.

Türk Kızılay üyeleri ve gönüllüler, huzurevine kadar caddedeki kadınlara karanfil dağıttı ve günlerini kutladı. Huzurevi bahçesinde gerçekleşen etkinliği huzurevi sakinleri sosyal mesafe kuralları çerçevesinde balkonlardan izledi.

Huzurevi sakinleri, Türk Kızılay gönüllülerinden oluşan orkestranın şarkılarına eşlik etti.

Neşeli anların yaşandığı etkinlikte, Türk Kızılay Kadın Kolları üyeleri ve gönüllüler ile huzurevi personeli de hareketli şarkılarda dans etti.

Kızılay ekiplerinin getirdiği karanfiller ve turuncu fularlar, huzurevinde kalan kadınlara verilmek üzere yetkililere teslim edildi.

Türk Kızılay Menteşe Şubesi Kadın Kolları Başkanı Dilhun Sukan, gazetecilere, şiddet mağduru ve ihtiyaç sahibi kadınlar başta olmak üzere tüm kadınların yanında olduklarını söyledi.

Sukan, "Kadın gücüne sonsuz inançla yola çıktık. Birlik oldukça daha çok kadına, çocuğa, yaşlıya, engelliye ulaşıp destek olabileceğimiz kanısındayım." ifadesini kullandı.

Abide H. Nuri Öncüler Huzurevi Müdür Vekili Bahar Ünlü de etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, salgın kuralları çerçevesinde yapılan etkinlikle yaşlıların moral ve motivasyonunun arttığını dile getirdi.

Türk Kızılay gönüllüleri huzurevi sakinlerine moral konseri verdi
Türk Kızılay gönüllüleri huzurevi sakinlerine moral konseri verdi
Türk Kızılay gönüllüleri huzurevi sakinlerine moral konseri verdi
Türk Kızılay gönüllüleri huzurevi sakinlerine moral konseri verdi

Huzurevi, Kızılay, Muğla, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay gönüllüleri huzurevi sakinlerine moral konseri verdi - Son Dakika


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