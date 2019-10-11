Son Dakika Haberleri: Muğla'da üç aylık bebek silahla yaralandı
Son Dakika Güncel Muğla'da üç aylık bebek silahla yaralandı

Muğla'da üç aylık bebek silahla yaralandı

34 dakika önce

Muğla'nın Milas ilçesinde eşiyle tartışan kişinin ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar üç aylık bebeği yaralandı.

Muğla'da üç aylık bebek silahla yaralandı, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesinde eşiyle tartışan kişinin ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar üç aylık bebeği yaralandı.

Menteş Mahallesi'nde E.D. ile eşi I.D, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Bu sırada, E.D'nin ateşlediği öne sürülen tüfekten çıkan saçmalar asfalttan sekerek, 3 aylık oğlu A.E.D'ye isabet etti.

Yüzünden yaralanan bebek, ailesi tarafından ilçedeki özel hastaneye götürüldü. Bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan baba, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Menteş, Milas, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:44 Kaynak: AA
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