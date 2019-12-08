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Muğla'da üç lastik botta 63 düzensiz göçmen yakalandı
6 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 63 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 09:44 Kaynak: AA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 63 düzensiz göçmen yakalandı.
Devriye görevindeki Sahil Güvenlik ekipleri, Görecek Adası, Karaada ve Akyarlar Mahallesi açıklarında tespit ettikleri üç lastik botu durdurdu.
Botlarda yapılan kontrollerde Filistin, Suriye, Somali ve Yemen uyruklu 63 düzensiz göçmen yakalandı.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlerin, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.
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