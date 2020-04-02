Muğla'da üç otel sağlık çalışanlarına tahsis edildi - Son Dakika

Bodrum Belediyesi ve hayırseverler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarının daha iyi koşullarda dinlenmeleri için kendilerine üç otel tahsis etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, salgınla mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının daha iyi koşullarda dinlenmeleri ve ailelerini salgın ihtimalinden uzak tutabilmeleri için hayırsever Bodrumlu turizmciler devreye girdi.

Belediyenin de desteğiyle ilçe merkezindeki 60 kişilik üç otel, sağlık çalışanlarına tahsis edildi.

Otellerde, Bodrum Devlet Hastanesi ve Acıbadem Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları kalacak.

Oteller, belediye ekiplerince dezenfekte edildi. Otelde konaklayanların sabah ve akşam yemekleri de belediye tarafından karşılanacak.