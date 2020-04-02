Son Dakika › Güncel › Muğla'da üç otel sağlık çalışanlarına tahsis edildi - Son Dakika
Muğla'da üç otel sağlık çalışanlarına tahsis edildi
6 saat önce
Bodrum Belediyesi ve hayırseverler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarının daha iyi koşullarda dinlenmeleri için kendilerine üç otel tahsis etti.
Bodrum Belediyesi ve hayırseverler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarının daha iyi koşullarda dinlenmeleri için kendilerine üç otel tahsis etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, salgınla mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının daha iyi koşullarda dinlenmeleri ve ailelerini salgın ihtimalinden uzak tutabilmeleri için hayırsever Bodrumlu turizmciler devreye girdi.
Belediyenin de desteğiyle ilçe merkezindeki 60 kişilik üç otel, sağlık çalışanlarına tahsis edildi.
Otellerde, Bodrum Devlet Hastanesi ve Acıbadem Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları kalacak.
Oteller, belediye ekiplerince dezenfekte edildi. Otelde konaklayanların sabah ve akşam yemekleri de belediye tarafından karşılanacak.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 02:18 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da hizmete açılıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı