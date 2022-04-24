Muğla'da üçüncü kattaki dairenin penceresinden düşen çocuk öldü - Son Dakika
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Muğla'da üçüncü kattaki dairenin penceresinden düşen çocuk öldü

24.04.2022 11:52
Muğla'da üçüncü kattaki dairenin penceresinden düşen çocuk öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde apartmanın üçüncü kattaki evlerinin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde apartmanın üçüncü kattaki evlerinin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Babataşı Mahallesi'nde yaşayan Çetinkaya ailesi, gözden kaybolan oğulları Selim Çetinkaya'nın pencereden düştüğünü fark etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Çetinkaya, burada yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Çocuk, doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Selim Çetinkaya, Fethiye, Muğla, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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