Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde moloz döküm sahasında uçuruma devrilen kamyonet sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Derebağ Mahallesi'nde bir mermer şirketine ait ocak işletmesinin moloz döküm sahasında, manevra yapan ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen kamyon, yaklaşık 100 metrelik uçuruma devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kamyonda sıkışan sürücü, itfaiye ve iş makinelerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Muğla'da uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika