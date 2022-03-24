Muğla'da uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gündoğan Mahallesi'ndeki moloz döküm sahasında manevra yapan Ahmet Yeşilördek yönetimindeki 06 DHD 41 plakalı kamyon, yaklaşık 30 metrelik uçuruma devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kamyonda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralı Yeşilördek, 112 Acil Servis ekibince Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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