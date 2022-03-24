Muğla'da uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Muğla'da uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

24.03.2022 14:25
Muğla'da uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gündoğan Mahallesi'ndeki moloz döküm sahasında manevra yapan Ahmet Yeşilördek yönetimindeki 06 DHD 41 plakalı kamyon, yaklaşık 30 metrelik uçuruma devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kamyonda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı Yeşilördek, 112 Acil Servis ekibince Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muğla'da uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Muğla'da uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

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Gündoğan, İtfaiye, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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