Son Dakika Haberleri: Muğla'da uçuruma devrilen otomobil alev aldı

Muğla'da uçuruma devrilen otomobil alev aldı

11 saat önce

Muğla'nın Ula ilçesinde uçuruma devrilerek alev alan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Muğla'da uçuruma devrilen otomobil alev aldı, System.String[]
Muğla'nın Ula ilçesinde uçuruma devrilerek alev alan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

İlayda Gökpınar'ın kullandığı 35 EC 4408 plakalı otomobil, Muğla- Marmaris kara yolu Sakar Geçidi rampasında, henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 30 metrelik uçuruma devrilerek alev aldı.
Yangın daha sonra ormana sıçradı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Servis ekipleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Aracın devrildiği yerden ekipler tarafından güçlükle çıkarılan Gökpınar, ilk müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Gökpınar'ın vücudunda yanıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:44 Kaynak: AA
Gökpınar, Muğla, Güncel
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