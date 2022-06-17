Muğla'da uçuruma devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Muğla'da uçuruma devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

17.06.2022 20:43
Muğla'da uçuruma devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde yaklaşık 100 metrelik uçuruma devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde yaklaşık 100 metrelik uçuruma devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

G.Ç. idaresindeki 48 AFE 016 plakalı otomobil, Muğla-Milas kara yolu Boğayokuşu mevkisinde yaklaşık 100 metrelik uçuruma devrildi.

Kazada, sürücü ile Y.T. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da uçuruma devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da uçuruma devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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