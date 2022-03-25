Uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

25.03.2022 11:55

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaklaşık 25 metrelik uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaklaşık 25 metrelik uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

M.K. (40) idaresindeki 48 ACV 523 plakalı otomobil, Karagözler Mahallesi'nde yaklaşık 25 metrelik uçuruma devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan M.S. (21), T.K. (21) ve M.K. (21) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan 3 yaralı itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü ile M.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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