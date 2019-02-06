Son Dakika Haberleri: Muğla'da Uçuruma Düşen Avcı Öldü

Muğla'da Uçuruma Düşen Avcı Öldü

1 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde avlanmaya giden Mehmet Uysal, kayalıklardan düşerek öldü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde avlanmaya giden Mehmet Uysal, kayalıklardan düşerek öldü.

Alınan bilgiye göre, Uysal (55), akrabası A.D. ile Sarıana Mahallesi'ndeki Küçük Balan Dağı'na avlanmaya gitti. Silah sesinden sonra Uysal'ın 60 metrelik uçuruma düştüğü öne sürüldü.

Yakının yetkililerden yardım istemesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, AKUT, Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ile sağlık ekipleri sevk edildi,

Yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından Uysal'ın cesedi uçurumdan çıkarıldı. Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırılan ceset, incelemenin ardından yakınlarına teslim edildi.i.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:06 Kaynak: AA

Marmaris, Uysal, Muğla, Güncel
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