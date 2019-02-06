Muğla'da Uçuruma Düşen Bir Kişi Öldü
1 saat önce
Marmaris'te avlanmaya giden 55 yaşındaki Mehmet Uysal, kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.
Marmaris
'te avlanmaya giden 55 yaşındaki Mehmet Uysal
, kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.
Ediinlen bilgiye göre; Marmaris'te 55 yaşındaki Mehmet Uysal akrabası A.D. ile birlikte Sarıana Mahallesi'nde bulunan Küçük Balan Dağı'na avlanmaya gitti. Gelen silah sesiyle birlikte Uysal'ın 60 metrelik uçuruma düştüğü iddia edildi. A.D.'nin 112'yi araması üzerine kısa sürede olay yerine AFAD
, UMKE, AKUT, Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı
ve sağlık ekipleri geldi. 2,5 saat süren çalışmanın ardından Uysal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Uçurumdan çıkarılan talihsiz adamın cesedi Marmaris Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:31 Kaynak: İHA
Namaz Kılmak İçin Otobüsün Durmasını İsteyen Yolcu, Şoför ve Muavinden Tekme Tokat Dayak Yedi
3 Yaşındaki Kız Çocuğu, Minibüste Annesinin Kucağında Hayatını Kaybetti
Cani Kadın 250 Liralık Küpe İçin Bebeğin Kulağını Parçaladı
Cani Koca, Kargo Almaya Giden Karısını Tabancayla Öldürdü