Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü kurtarıldı - Son Dakika

İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Ahmetoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Serdar Ahmetoğlu yönetimindeki 34 KC 4357 plakalı otomobil, Karagözler Mahallesi Vericiler mevkisinde uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Başkanı Reşat Bahat: Türkiye'de yoğun bakımlarda 500 boş yatak kaldı

Paşinyan'ın, Putin ile yapacağı görüşme sonrası istifa edeceği iddia edildi

Kadıköy'de bir gol daha! Meşin yuvarlak 3. kez ağlarla buluştu