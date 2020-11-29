Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü kurtarıldı - Son Dakika

Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü kurtarıldı

29.11.2020 18:47

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü kurtarıldı.

Serdar Ahmetoğlu yönetimindeki 34 KC 4357 plakalı otomobil, Karagözler Mahallesi Vericiler mevkisinde uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Halat yardımıyla yoldan yaklaşık 30 metre aşağıda bulunan otomobilin yanına inen ekipler, Ahmetoğlu'nu araçtan kurtardı.

İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Ahmetoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü kurtarıldı
Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü kurtarıldı
Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü kurtarıldı
Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü kurtarıldı
Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü kurtarıldı
Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü kurtarıldı
Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü kurtarıldı
Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü kurtarıldı
Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü kurtarıldı

Otomobil, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü kurtarıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Pasaport harçlarına zam geldi! İşte yeni fiyatlar Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Başkanı Reşat Bahat: Türkiye'de yoğun bakımlarda 500 boş yatak kaldı Paşinyan'ın, Putin ile yapacağı görüşme sonrası istifa edeceği iddia edildi Kadıköy'de bir gol daha! Meşin yuvarlak 3. kez ağlarla buluştu İbo Show'da duygusal anlar! Kibariye'nin 'Annem' yorumu, İbrahim Tatlıses'i ağlattı Cinnet getiren kayınpeder dehşet saçtı! Torunlarının gözü önünde gelinini vurup, intihar etti Son Dakika: TSK'ya yönelik sözleri için CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı Alişan ve Demet Akalın'ın Şanlıurfa'daki tedbirsiz ziyafeti tepki çekmişti! Belediye iddialara yanıt verdi
Formula 1'de korkunç kaza! Romain Grosjean'ın aracı ikiye bölündü Formula 1'de korkunç kaza! Romain Grosjean'ın aracı ikiye bölündü         
19:23
Manchester United'dan müthiş geri dönüş! Cavani takımını ipten aldı Manchester United'dan müthiş geri dönüş! Cavani takımını ipten aldı         
19:07
Babası sinir krizi geçirdi! 6'ncı kattan düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Babası sinir krizi geçirdi! 6'ncı kattan düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti         
18:24
Koronavirüs henüz bitmeden İngiltere'de kuş gribi salgını patlak verdi Koronavirüs henüz bitmeden İngiltere'de kuş gribi salgını patlak verdi         
17:52
Bursa'nın en uzun süreli valisi Zekai Gümüşdiş 94 yaşında vefat etti Bursa'nın en uzun süreli valisi Zekai Gümüşdiş 94 yaşında vefat etti         
17:42
Tarla sürerken traktörden düşen sürücü, hayatını kaybetti Tarla sürerken traktörden düşen sürücü, hayatını kaybetti         
17:13
Hezimete uğrayan Paşinyan'dan tarihi itiraf: Azerbaycan'la savaşacak gücümüz kalmadı Hezimete uğrayan Paşinyan'dan tarihi itiraf: Azerbaycan'la savaşacak gücümüz kalmadı         
16:16
Anıl Karaer'in top toplayıcı çocuğa doğru sert bir vuruş yaptı ve büyük tepki çekti Anıl Karaer'in top toplayıcı çocuğa doğru sert bir vuruş yaptı ve büyük tepki çekti         
16:14
54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı 54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı         
14:29
Ermenistan ordusundan alçak tuzak! Geri çekildikleri bölgelere binlerce mayın bırakmışlar Ermenistan ordusundan alçak tuzak! Geri çekildikleri bölgelere binlerce mayın bırakmışlar         
13:27
Kayıp olarak aranan emekli emniyet müdürü, ölü bulundu Kayıp olarak aranan emekli emniyet müdürü, ölü bulundu         
13:23
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok geldiği gibi esrarengiz şekilde kayboldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok geldiği gibi esrarengiz şekilde kayboldu         
12:35
Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak         
10:56
Kasiyere bıçak çekince kafasına turşu kavanozu yiyen gaspçı: Çalışanı tebrik edip kaçtım Kasiyere bıçak çekince kafasına turşu kavanozu yiyen gaspçı: Çalışanı tebrik edip kaçtım         
10:34
Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi         
10:15
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim         
09:50
Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi         
14:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2020 19:40:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei