Muğla'da, Ukrayna'nın bağımsızlığının 30. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Muğla'da, Ukrayna'nın bağımsızlığının 30. yıl dönümü kutlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Ukrayna'nın bağımsızlığının 30. yıl dönümü kutlandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Ukrayna'nın bağımsızlığının 30. yıl dönümü kutlandı. Ukrayna Özbekistan Marmaris Sanat ve Dayanışma Festivali kapsamında Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü kutlaması Adaköy Mahallesi'nde bir otelde gerçekleştirildi. İstiklal Marşı ve Ukrayna Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende şarkılar söylendi, Ukrayna yöresel dansları yapıldı. Sonyaşnik Vakfı Başkanı Alla Gorbunova Ukrayna'nın bağımsızlığının 30. yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, 30 yıldır dost ve kardeş ülke Türkiye ile sıcak ilişkiler içerisinde olduklarını ve Marmaris'in de özel yeri bulunduğunu dile getirdi. Etkinlik, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın konuşmasıyla sona erdi.

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