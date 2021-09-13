Muğla'da Ukraynalı turistleri taşıyan otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı: 1 kişi öldü, 55 kişi yaralandı - Son Dakika

Muğla'da tur otobüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı.

Bodrum'dan aldığı Ukraynalı turistleri Denizli'ye götüren Aziz Çağlar yönetimindeki 01 ETE 48 plakalı tur otobüsü, Muğla-Denizli kara yolu Yaraş mevkisinde karşı şeride geçerek, Cihan Duran idaresindeki 48 AAY 328 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.

Tarlaya devrilen otobüsün sürücüsü Çağlar, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Otobüs ve öğrenci servisinde bulunan 55 kişi yaralandı.

Çağlar'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Öğrenci servisinde bulunan 16 kişi ayakta tedavi edildi. Diğer yaralılar Muğla ve Denizli'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Muğla-Denizli kara yolunda bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanan ulaşım araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek yaralıları ziyaret etti, yakınları ile görüştü.

Başhekim Turhan Toğan'dan yaralılar ve durumu ağır olan hastalar hakkında da bilgi alan Tavlı, Acil Serviste müşahede altında tutulan yaralılara da geçmiş olsun dileğinde bulundu.