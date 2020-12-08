Muğla'da ulaşımda HES kodu uygulamasına geçildi - Son Dakika

Muğla'da ulaşımda HES kodu uygulamasına başlandığı bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Muğla'da toplu taşımada 8 Aralık'tan itibaren HES kodu uygulamasına geçildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan toplu taşımalarda HES kodu uygulaması Muğla'da da uygulanmaya başlandı.

Toplu taşıma kullanan kişilerin Muğla Kartlarını "hes.mugla.bel.tr" sayfasından ilgili alanları eksiksiz doldurarak kişisel seyahat kartları, bayilerden alınan tam seyahat kartları, 2 dolumluk seyahat kartları ile temassız banka ve kredi kartlarına HES kodlarını tanımlayabileceği, HES kodu tanımlı olmayan kartlarla toplu taşıma araçlarıyla seyahat edilemeyeceği belirtildi.