Muğla'da ulaşımda kadınlara pozitif ayrımcılık - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 'Ulaşımda Kadınlara Pozitif Ayrımcılık' uygulaması talimatı sonrası uygulama hayata geçti. Uygulama kapsamında Muğla'da kadın yolcular kış aylarında 22.00 ve 06.00 yaz aylarında ise 23.00-06.00 saatleri arasında otobüslerden durak beklemeksizin istedikleri yerde inebilecekler.



2016 yılında "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyoruz" projesi ile en başarılı kurum seçilen Muğla Büyükşehir Belediyesi, yeni uygulaması ile 'Ulaşımda Kadınlara Pozitif Ayrımcılık' uygulamasını hayata geçirdi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün, ülke genelinde meydana gelen ve artış gösteren kadına şiddet olaylarına karşı duyarlılık göstererek il genelinde kadınlara ulaşımda pozitif ayrımcılık yapılması talimatını verdi. Başkan Gürün'ün talimatı üzerine çalışma başlatan ekipler, 'Ulaşımda Kadınlara Pozitif Ayrımcılık' uygulaması Başkan Gürün tarafından onaylandı.



Uygulama ile Muğla genelinde kadın yolcular, Büyükşehir Belediyesi ve Özel Toplu Taşıma Araçlarında (ÖTTA) kış aylarında 22.00- 06.00 saatleri arası, yaz aylarında ise 23.00 - 06.00 saatleri arasında durak beklemeksizin istedikleri yerde inebilecekler.



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün hizmet ve projeleri ile sevginin, hoşgörünün ve güler yüzün şehri Muğla'da kadınlara her alanda pozitif ayrımcılık uygulamaya devam edeceklerini söyledi ve Atatürk'ün 'Dünyada her şey kadının eseridir' sözünün önemine değindi. Başkan Gürün; "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün ilke ve devrimleri ile bir çok Avrupa ülkesinden önce ülkemizde kadın erkek eşitliği sağlanmış ve her şeyin en iyisini hak eden kadınlarımız baş tacı edilmiştir. Ne yazık ki günümüzde siyasal iktidarların ayrımcı politikaları, söylemleri, sözde profesörlerin toplumu kutuplaştıran açıklamaları ve daha birçok etmen yüzünden kadına şiddet olayları artmış, vicdanları yaralayan olayların önüne geçilememiştir. Böyle bir ortamda sevginin, hoşgörünün ve güler yüzün şehri Muğlamızda örnek olması açısından ulaşımda yeni bir uygulamayı hayata geçirdik. Saat sınırlaması olmadan güvenle ve huzurla dolaşabilen sokaklara, meydanlara sahip olan Muğlamızda baş tacımız kadınlarımıza yönelik bu uygulamamızın örnek olacağına inanıyorum. Muğla'da büyük bir aileyiz ve ailemizin her bir ferdi için proje ve hizmet üretmeye devam edeceğiz." dedi. - MUĞLA