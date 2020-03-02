Muğla'da üniversite öğrencileri İdlib Şehitleri için yürüdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da üniversite öğrencileri İdlib Şehitleri için yürüdü - Son Dakika

Muğla'da üniversite öğrencileri İdlib Şehitleri için yürüdü

6 saat önce

Muğla'nın Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesi'nde üniversite öğrencileri tarafından İdlib'de rejim unsurlarınınhava saldırısında şehit olan Mehmetçik için yürüyüş düzenlendi.

Muğla'da üniversite öğrencileri İdlib Şehitleri için yürüdü, System.String[]

Muğla'nın Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesi'nde üniversite öğrencileri tarafından İdlib'de rejim unsurlarının


hava saldırısında şehit olan Mehmetçik için yürüyüş düzenlendi.


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler Suriye'nin İdlib kentindeki saldırıda şehit olan Mehmetçik için Yoğurtçu Parkı'nda toplandı. Öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez sloganları atarak Yeniköy Mahallesi'ne doğru yürüdü.


Grup adına konuşma yapan üniversite öğrencisi Muhammed Çabuk, "Öncelikle İdlib'teki hain saldırıda hayatını kaybeden askerlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaşanan gelişmeler tüm ülkeyi olduğu gibi biz öğrencileri de çok üzdü. Üniversite öğrencileri olarak tüm üniversitelere örnek olmak istiyoruz. Sosyal medya platformu aracılığı ile böyle bir yürüyüş düzenlemek istedik" dedi.


Yürüyüş, 'Sızlasa da gönüller düşenlerin yasından, koşar adım gitmeli onların arkasından' pankartı ile sloganlar eşliğinde sona erdi. - MUĞLA

Muğla, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:38 Kaynak: İHA
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