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Muğla'da üniversite öğrencileri otogarda karanfillerle karşılandı - Son Dakika

Muğla'da üniversite öğrencileri otogarda karanfillerle karşılandı

06.09.2021 13:33
Muğla'da üniversite öğrencileri otogarda karanfillerle karşılandı, System.String[]

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine kayıt yaptırmak için kente gelen öğrenciler için otogarda karşılama etkinliği düzenlendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine kayıt yaptırmak için kente gelen öğrenciler için otogarda karşılama etkinliği düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sırrı Gürleyik, AK Parti İlçe Başkanı Eray Çiçek, Muğla Otogarı'na gelen öğrencileri karşıladı.

Rektör Çiçek, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere yeni başlayacakları üniversite yaşantısında yalnız olmadıklarını göstermek adına tören düzenlendiğini söyledi.

Muğla'nın üniversite kenti olduğunu belirten Çiçek, "Bugünden itibaren artık bizim çocuklarımızsınız. Bugün ilk adımını attığınız uzunca bir yolu birlikte yürüyeceğiz. Muğla, insanların huzur içinde yaşadıkları güvenli bir kent. Üniversitemiz de bilginin sevgiyle bütünleştiği bir üniversite olarak barışın, sevginin ve dostluğun kalesi olmaya devam etmektedir." diye konuştu.

Çiçek, karşılama töreninin, üniversitenin kuruluşundan bu yana yapıldığını ve artık geleneksel hale geldiğini kaydetti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bu yıl 10 bin kontenjan ayrıldığına işaret eden Çiçek, 9 bin 150 öğrencinin yerleştirildiğini açık kalan kontenjanın ise ek yerleştirmelerle dolacağını vurguladı.

Çiçek, bu yıl bazı fakülte ve yüksekokullarda yeni bölümler açılarak ilk kez öğrenci alımı yapılacağını dile getirdi.

Belediye Başkanı Gümüş de Menteşe'nin öğrenciler için güvenli ve huzurlu bir kent olduğunu söyledi.

Geçen yıl salgın nedeniyle öğrencilerin eğitimlerine uzaktan devam etmek zorunda kaldığını hatırlatan Gümüş, o günleri de unutmadan geleceğe umutla bakmaya devam ettiklerini belirtip öğrencilerden salgın kurallarına uymalarını istedi.

Karşılama töreninin yapıldığı alana Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi stant açtı. İl ve üniversite hakkında bilgiler verilen stantlarda tanıtıcı broşürler de yer aldı.

Konuşmaların ardından Rektör Çiçek ve protokol üyeleri otobüslerle gelen öğrenci ve ailelerine karanfil vererek bir süre sohbet etti. Öğrenciler ve aileleri, otogarda kurulan stantları gezerek görevlilerden bilgi aldı.

Öğrenciler ve aileleri, otogarda bekleyen üniversite ve belediyeye ait otobüslerle üniversite kampüsüne ücretsiz taşındı.

Muğla'da üniversite öğrencileri otogarda karanfillerle karşılandı
Muğla'da üniversite öğrencileri otogarda karanfillerle karşılandı
Muğla'da üniversite öğrencileri otogarda karanfillerle karşılandı
Muğla'da üniversite öğrencileri otogarda karanfillerle karşılandı
Muğla'da üniversite öğrencileri otogarda karanfillerle karşılandı

Üniversite, Menteşe, Gümüş, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da üniversite öğrencileri otogarda karanfillerle karşılandı - Son Dakika


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