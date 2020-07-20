Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'den 4 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'den 4 gündür haber alınamıyor

Muğla'nın Ula ilçesinde, 4 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i arama çalışmalarına devam edildi.

Muğla'nın Ula ilçesinde, 4 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i arama çalışmalarına devam edildi.

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Akyaka Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Gültekin'i bulmak için çalışmalarını sürdürdü. Genç kızın ablası Sibel ve annesi Şefika Gültekin, Akyaka Jandarma Komutanlığına gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Genç kızın yakınları, iyi haber alabilmek için gün boyu burada bekledi.

Öte yandan ekipler, Pınar Gültekin'in en son görüldüğü Menteşe ilçesindeki bir alışveriş merkezinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

- Olay

Akyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezine gitmek için evinden ayrılmış, aynı gün ablası Sibel Gültekin ile telefonla görüştükten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Ailesi, genç kız için Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunmuştu.

Pınar Gültekin, Akyaka, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 18:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'den 4 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
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22:00
Belçika'da yaz rehaveti vaka sayısının artmasına neden oldu
20:48
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
20:37
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
20:31
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20:29
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