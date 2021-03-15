Üniversite öğrencisi Şenpınar'ı öldürdüğü iddia edilen sanığa "cezai ehliyeti tam" raporu verildi - Son Dakika

Üniversite öğrencisi Şenpınar'ı öldürdüğü iddia edilen sanığa "cezai ehliyeti tam" raporu verildi

15.03.2021 16:43

Muğla'da üniversite öğrencisi Zeynep Şenpınar'ı bıçakla öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Selim Ahmet Kemaloğlu'nun İstanbul Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporunda, akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

Muğla'da üniversite öğrencisi Zeynep Şenpınar'ı bıçakla öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Selim Ahmet Kemaloğlu'nun İstanbul Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporunda, akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

Şenpınar'ın eski erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen davanın sanığı Kemaloğlu için istenen akıl sağlığı ile ilgili rapor, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 20 Nisan'da görülecek duruşması öncesi dava dosyasına ulaştı.

Raporda, "Cezai sorumluluğunu müessir ve kişide şuur ve hareket serbestisini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadığı bildirildi.

Sanığın suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyuta bir akli arızanın içinde olduğuna delalet edecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye de rastlanmadığının belirtildiği raporda, "Bu duruma göre Selim Ahmet Kemaloğlu'nun 24 Mayıs 2020 tarihinde sanığı bulunduğu suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur." bilgisi yer aldı.

"Rapor, sanığın beyanlarını boşa çıkardı"

Muğla Baro Başkanı ve ailenin avukatı Cumhur Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, duruşmada sanığın savunmasında olaya ilişkin hiçbir şeyi hatırlamadığını ve kendisinin ruhsal problemlerinin olduğunu iddia ettiğini hatırlattı.

Adli Tıptan gelen raporun sanığın beyanlarını boşa çıkardığını dile getiren Uzun, "Bu aşamadan sonra dosya içeriğinde sanık savunması ve esas hakkındaki mütalaalara doğru giden süreç başlamış bulunmakta. Sürecin ne kadar süreceğini önümüzdeki günlerde sizlerle birlikte takip ediyor olacağız. Önemli bir gelişme olan Adli Tıp kurumunun ceza ehliyeti tam kısmı tamamlanmıştır ve şüphelinin ceza ehliyetinin tam olduğu tespit edilmiş bulunmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Davanın üçüncü duruşması 20 Nisan'da görülecek.

Olay

Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde Zeynep Şenpınar ile eski erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu arasında 24 Mayıs'ta yaşanan tartışmada bıçakla yaralanan genç kız hayatını kaybetmişti. Vücudunda kesici alet yarası olan Kemaloğlu, tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Kemaloğlu'nun avukatının talep ettiği akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumunca düzenlenecek raporun beklenmesine ve dosyada bulunan eksiklerin tamamlanması amacıyla duruşma ertelemişti.

Üniversite öğrencisi Şenpınar'ı öldürdüğü iddia edilen sanığa cezai ehliyeti tam raporu verildi
Üniversite öğrencisi Şenpınar'ı öldürdüğü iddia edilen sanığa cezai ehliyeti tam raporu verildi
Üniversite öğrencisi Şenpınar'ı öldürdüğü iddia edilen sanığa cezai ehliyeti tam raporu verildi
Üniversite öğrencisi Şenpınar'ı öldürdüğü iddia edilen sanığa cezai ehliyeti tam raporu verildi

Üniversite, İstanbul, Adli Tıp, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üniversite öğrencisi Şenpınar'ı öldürdüğü iddia edilen sanığa 'cezai ehliyeti tam' raporu verildi - Son Dakika


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