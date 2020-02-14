Muğla'da üniversite-şehir entegrasyonunun geliştirilmesi için toplanıldı - Son Dakika
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Muğla'da üniversite-şehir entegrasyonunun geliştirilmesi için toplanıldı

45 dakika önce

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, üniversiteden beklenen en önemli fonksiyonun üniversite-şehir entegrasyonu olduğunu bildirdi.

Muğla'da üniversite-şehir entegrasyonunun geliştirilmesi için toplanıldı, System.String[]

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, üniversiteden beklenen en önemli fonksiyonun üniversite-şehir entegrasyonu olduğunu bildirdi.

Çiçek, Sıtkı Koçman Öğrenci Sarayı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, göreve başlayalı bir buçuk yıl olduğunu, geçen sürede üniversitenin alt yapısı için istedikleri zemini oluşturduklarını söyledi.

Üniversitelerin olmazsa olmazı üçayağı bulunduğuna dikkati çeken Çiçek, "Bunlardan biri eğitim, öğretimdir. Öğrenci olmazsa bizim varlığımızın anlamı yok. Bunun yanı sıra Ar-Ge boyutu, bir diğeri ise spor, kültür ve sanat boyutudur. Bu üçünün de var olan bir üniversitenin olmazsa olmazı ve artık üniversiteden beklenen bir diğer fonksiyon ise üniversite-şehir entegrasyonudur." dedi.

Çiçek, üniversite olarak hedeflerinin bölgenin katma değerini arttırarak ulusal ve uluslararası arenada kenti marka şehir haline getirmek olduğunu, bu bağlamda alt yapılarını oluşturduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kılıçhan Bayar, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Demirbaş ve Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Fatmagül Yur tarafından fakültelerin çalışma alanlarına ilişkin sunum yapıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sıtkı Koçman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:14 Kaynak: AA
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