Son Dakika Haberleri: Muğla'da Üniversitelilerden Diyarbakır annelerine destek
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Muğla'da Üniversitelilerden Diyarbakır annelerine destek

2 saat önce

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde 16 gündür evlat nöbeti tutan annelere destek için açıklama yaptı ve kampus içinde yürüyerek terörü lanetlediler.

Muğla'da Üniversitelilerden Diyarbakır annelerine destek, System.String[]

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde 16 gündür evlat nöbeti tutan annelere destek için açıklama yaptı ve kampus içinde yürüyerek terörü lanetlediler.


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde okuyan öğrencilerin oluşturduğu öğrenci toplulukları temsilcileri kampus içindeki Atatürk meydanında bir araya geldi. Öğrenci toplulukları burada açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Diyarbakır'da dağa kaçırılan oğlu için Hacire ananın yaktığı ateş evlatlarının yüreğini yakan bütün ailelerin sesi ve tüm Türkiye'nin meselesi olmuştur. Şehitlerimizin, bebeklerimizin katili doğa düşmanı PKK bu kez de Diyarbakır'da kardeşlerimizi HDP vasıtasıyla dağa kaçırmıştır. Bölücü terör örgütü PKK tarafından evlatlarından koparılan aileler Hacire anadan sonra HDP Diyarbakır İl Bunası önünde oturma eylemi başlattılar. Annelerimizin haklı isyanı Türkiye'nin teröre karşı isyanı ile bütünleşmiştir. Türk gençliği olarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden dosta düşmana ilan ediyoruz. PKK ve siyasi uzantısı HDP'nin kaçırdığı kardeşlerimiz için direnen annelerimizin yanındayız. Terörün tam karşısındayız. Bölücülüğe geçit vermeyeceğiz" dediler.


Diyarbakır annelerine destek açıklamasının ardından grup kampus içinde slogan atarak yürüdü. Grup yürüyüşün ardından dağıldı. - MUĞLA

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Muğla, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:16 Kaynak: İHA
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