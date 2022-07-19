Muğla'da "Ünlülerin psikoloğu" olarak bilinen şahsın maskesi düştü! Diploması ve klinik açma yetkisi olmadığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Muğla'da "Ünlülerin psikoloğu" olarak bilinen şahsın maskesi düştü! Diploması ve klinik açma yetkisi olmadığı ortaya çıktı

19.07.2022 21:21
Muğla'da "Ünlülerin psikoloğu" olarak bilinen şahsın maskesi düştü! Diploması ve klinik açma yetkisi olmadığı ortaya çıktı

Muğla'da "ünlülerin psikoloğu" olarak bilinen D.T.'nin sahtekarlık yaptığı ortaya çıktı. Emniyet tarafından D.T.'nin kliniğine düzenlenen operasyonda diploma ve izin belgesi bulunmadan psikoloji kliniği açan lise mezunu olduğu öğrenilirken, klinik de mühürlendi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki D.T.'nin diploma ve izin belgesi bulunmadan psikoloji kliniği açarak hastaları tedavi ettiği istihbaratına ulaştı.

KLİNİĞE OPERASYON DÜZENLENDİ

Jandarma, saat 16.00 sıralarında D.T.'nin Emirbeyazıt Mahallesi Avcılar Sokak'ta bulunan kliniğine operasyon düzenledi. Klinikte yapılan aramada, çok sayıda hastanın isminin yer aldığı ajanda ele geçirildi.

'Ünlülerin psikoloğu'nun diploması ve klinik açma yetkisi yokmuş

"ÜNLÜLERİN PSİKOLOĞU" GÖZALTINA ALINDI

Ünlülerin psikoloğu olarak bilinen D.T., gözaltına alındı. D.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığın talimatı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'Ünlülerin psikoloğu'nun diploması ve klinik açma yetkisi yokmuş

KLİNİĞİ MÜHÜRLENDİ

Evli, 2 çocuk annesi D.T.'nin kliniği Muğla İl Sağlık Müdürlüğü ve zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

'Ünlülerin psikoloğu'nun diploması ve klinik açma yetkisi yokmuş
'Ünlülerin psikoloğu'nun diploması ve klinik açma yetkisi yokmuş
'Ünlülerin psikoloğu'nun diploması ve klinik açma yetkisi yokmuş
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Jandarma, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da 'Ünlülerin psikoloğu' olarak bilinen şahsın maskesi düştü! Diploması ve klinik açma yetkisi olmadığı ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da "Ünlülerin psikoloğu" olarak bilinen şahsın maskesi düştü! Diploması ve klinik açma yetkisi olmadığı ortaya çıktı - Son Dakika
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