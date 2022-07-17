Son dakika haber... Üretilen elektrikli araçlarla orman yangınlarına dikkat çekilecek - Son Dakika
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Son dakika haber... Üretilen elektrikli araçlarla orman yangınlarına dikkat çekilecek

17.07.2022 22:20

Son dakika haberler... Muğla'da üretilen elektrikli araçlarla orman yangınlarına ve doğanın korunmasına dikkat çekilecek.

Muğla'da üretilen elektrikli araçlarla orman yangınlarına ve doğanın korunmasına dikkat çekilecek.

"Milli Teknoloji Hamlesi" sloganıyla, 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanında düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021'de, "Kurul Özel Ödülü"ne layık görülen Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, "2022 TÜBİTAK- TEKNOFEST Liselerarası Elektrikli Araç Yarışları"na iki araçla katılacak.

Okulun 6 aylık çalışmanın ardından ürettiği "Mocan48" ve geliştirilen "Gale48" isimli araçları, 19-24 Temmuz'da İzmit Körfez Pisti'nde düzenlenecek yarış öncesi Muğla'da test sürüşüne çıktı.

"Ülkemiz için üretmeye inatla devam edeceğiz"

Okul müdürü Hamit İzdaş, AA muhabirine, ülkenin hedefleri doğrultusunda üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Motorlu Araçlar Teknofest Alan ve Proje Danışman Öğretmeni Ali Uzun da okul olarak hazırladıkları her iki aracın da tüm elemeleri geçtiğini ve teknik raporlarının kabul edildiğini ifade etti.

İki aracın da finale seçildiğini, 19-24 Temmuz'da yarışlarda olacaklarını dile getiren Uzun, "İlki geçen yıl hazırladığımız 'Gale48' isimli aracımız. Bu aracımız 4,5 kilovat motorla jel akülerle çalışıyor. Baştan sona yeniledik. Şu an çok hafifledi. Hızı da arttı. Piste uygun hale getirdik. Diğer aracımız 'Mocan48'in bizim için özel bir anlamı var. Okulumuz öğretmenlerinden iki yıl önce amansız bir hastalıktan vefat eden Ahmet Mocan'ı yad etmek istedik. Onun soyadını verdik. Son derece teknolojik bir yazılım, donanım ve elektronik aksama sahip. Yarışa hazır vaziyette İzmit'e gitmeyi bekliyoruz." diye konuştu.

Araçların renkleri ile orman yangınlarına dikkati çektiler

Her iki takımda toplam 13 öğrenci ve 4 öğretmenin görev aldığına dikkati çeken Uzun, 6 aydır yarışa hazırlandıklarını aktardı.

Muğla'yı ve okulu en iyi şekilde temsil etmek istediklerini belirten Uzun, "Araçlarımızın renklerine dikkat ederseniz; birisi yeşil, diğeri mavi ve her ikisinde de siyah mevcut. Yeşil renk Muğla'nın dağlarını ve ormanlarını, mavi ise Muğla'nın denizini ifade ediyor. Siyah renkler ile de yanan ormanlarımıza atıfta bulunduk. Bu şekilde de doğamıza dikkati çekmek istedik." dedi.

Muğla Elektrikli Araçlar Takım Kaptanı ve araç sürücüsü Yakup Tuna ise aracın teknik özellikleri hakkında bilgi verdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haber... Üretilen elektrikli araçlarla orman yangınlarına dikkat çekilecek - Son Dakika

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