Üretilen yerel tohumlar toprakla buluşuyor - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediyesince üretilen tohumlar, yapılan analizlerin ardından Türkiye'nin 81 ilinde ücretsiz dağıtılıyor.

Kentte "Yerel tohum, ulusal güç" sloganıyla faaliyete başlayan Yerel Tohum Merkezinde yaz sezonunda üretilen tohumların dağıtımına başlandı.

Vatandaşlar talep formu doldurarak ihtiyaç miktarı kadar tohum alabiliyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Yerel Tohum Merkezinde, gazetecilere, kentin yerel tohumlarını üreterek 81 ilde talep eden üreticilere gönderdiklerini söyledi.

Her geçen yıl başvuruların arttığı yerel tohumda, beş yılda Türkiye'nin 81 iline 5 milyon 640 bin tohum dağıtıldığını vurgulayan Gürün, "Yerel tohumun ülkenin geleceği açısından çok önemli olduğu, hibrit tohumların kesinlikle kullanılmaması gerektiği ortaya çıktı. Vatandaşlarımız yerel tohumları almak için büyük çaba gösteriyor." diye konuştu.