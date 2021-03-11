Muğla'da üretilen zeytin ve zeytinyağının turistik tesislerde kullanılması için kampanya başlatıldı

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde üretilen zeytin ve zeytinyağı, bölgedeki yeme, içme ve konaklama tesislerinde kullanılması için kampanla başlatıldı.

Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Başkanı Mahmut Kocadon, oda salonunda düzenlenen toplantıda, Bodrum ve Milas'ta 16 milyona yakın zeytin ağacı olduğunu, bu nedenle dışarıdan zeytin ve zeytinyağı getirmelerine gerek olmadığını söyledi.

Kocadon, "Bu kadar kaliteli zeytin ve zeytinyağlarımız varken, bu kadar da büyük Bodrum turizminde tüketim varken, ekonomik değerimizin burada kalması bizleri mutlu edecektir." dedi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ise turizm kenti olarak bilinen Muğla'nın aynı zamanda çok önemli tarımsal potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Tarım ve turizmin birbirinin rakibi değil tamamlayıcısı olduğunu vurgulayan Saylak, "Bugün burada çok güzel, iyi niyetli bir çalışmanın temelleri atılıyor. Bu çalışmaların sonuca ulaşması için kararlı bir duruş sergilememiz gerekiyor. Turistik tesislerdeki denetimlerde belli kriterlere göre, 'Yerel üretici üretmiştir', 'Gıda güvenirliği vardır', 'Burada yerel üreticilerin ürettiği sağlıklı iyi tarım uygulaması ürünler tüketilmektedir, kullanılmaktadır' etiketleri basılacak. Bu yönde ibareler konulacak." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl de yörede zeytinin yanı sıra farklı ürünlerin de üretildiğini dile getirdi.