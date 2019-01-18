Son Dakika Haberleri: Muğla'da "Üstad" Oyunu Sahnelendi

Muğla'da "Üstad" Oyunu Sahnelendi

1 saat önce

Muğla'da, Necip Fazıl Kısakürek'in hayat hikayesini konu alan "Üstad" oyunu, tiyatroseverlerle buluştu.

Muğla'da
Muğla'da, Necip Fazıl Kısakürek'in hayat hikayesini konu alan "Üstad" oyunu, tiyatroseverlerle buluştu.


Yenilmez Sanat Merkezi tarafından hazırlanan oyun, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda sahnelendi.


Tek perdelik oyunda, Burak Alp Yenilmez ve Satuk Buğra Yenilmez, Necip Fazıl Kısakürek'in iç dünyasının, şiirlerinin, yazılarının, kitaplarının ortaya çıkmasında geçtiği yolu anlattı.


Necip Fazıl Kısakürek'in hayata ve ahirete bakış açısının da anlatıldığı eserde, Burak Alp Yenilmez ve Satuk Buğra Yenilmez performanslarıyla izleyicilerden alkış aldı.


Oyunculara plaket ve çiçek veren Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Necip Fazıl'ın hayatında yaşadıkları zorlukların gençlere aktarılmasında "Üstad"ın önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:26 Kaynak: AA

Satuk Buğra, Necip Fazıl Kısakürek, Muğla, Kültür Sanat
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