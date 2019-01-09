Muğla'da Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı Yapıldı

Muğla'nın 13 ilçesinde görev yapan 450 muhtarın katılımıyla uyuşturucuyla mücadele toplantısı yapıldı.

Muğla'nın 13 ilçesinde görev yapan 450 muhtarın katılımıyla uyuşturucuyla mücadele toplantısı yapıldı.





Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen toplantının açılışında konuşan Muğla Valisi Esengül Civelek, uyuşturucuyla mücadele konusunda ülke genelinde İçişleri Bakanlığı ve Yeşilay tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verileceğini söyledi.





Civelek, toplumun geleceğini, bireylerin sağlığını, güvenliğini, huzurunu tehdit eden uyuşturucunun aynı zamanda sosyal, ekonomik, psikolojik çok boyutlu sorun olarak tanımlandığını vurguladı.





Uyuşturucuyla mücadele konusunda son yıllarda önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Civelek, "Gerek uyuşturucunun arzı ve talebinin önlenmesi konusunda gerekse uyuşturucu madde bağımlılarının tedavisi, rehabilitasyonu ve toplumun bilgilendirilmesi konusunda ciddi bir sorun olan uyuşturucuyla mücadelede toplumda farkındalık ve duyarlılık yaratılmasında çok önemli adımlar atıldı." dedi.





Civelek'in konuşmasının ardından Valilik İdare ve Denetim Müdür Vekili Arif Özdemir tarafından uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde İçişleri Bakanlığınca yürütülen çalışmaları, hedefleri ve analizleri içeren sunum yapıldı.





Daha sonra Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ve Muğla Yeşilay Derneği tarafından katılımcılara uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgi verildi.





Toplantıda İçişleri Bakanlığı tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında geliştirilen "Uyuma Projesi" hakkında muhtarlara bilgi verildi. İçişleri Bakanlığınca tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve kullanıma sunulan uygulamayı muhtarlar telefonlarına indirdi.





Toplantıya, Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, 13 ilçe kaymakamı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Binbaşı Oğuz Eryılmaz, kurum amirleri, Yeşilay Muğla Şube Başkanı Şadi Pirci ve mahalle muhtarları katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Sıla- Ahmet Kural Geriliminde Flaş Gelişme! Bakanlık Devreye Girdi

Deniz Çakır'ın Sözlü Tacizine Uğradıklarını Söyleyen Başörtülü Kadınların Avukatından Yeni Açıklama: Yansıtılanın Fazlası Yaşandı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kaybettiği Tazminatlar İçin CHP'li Vekillerin Aylıklarından 5'er Bin TL Kesilecek

İzmir'de Kadınları Muayene Eden Doktorun Çektiği Görüntüler, Rus Sitesinde Yayınlandı