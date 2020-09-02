Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris, Dalaman ve Datça ilçelerinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ile bağlı Grup Amirliği ekipleri, il genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Marmaris ve Dalaman'da belirlenen adreslerdeki aramalarda, bin 374 gram esrar, 20 kök Hint keneviri, 2,91 kenevir tohumu ele geçirildi.

Ekipler, şüpheliler İ.Ö. ve U.Ö'yü gözaltına aldı.

Datça'da da bir istihbaratı değerlendiren polis ekipleri, Hızırşah Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Bir evde yapılan aramada, 8 kök Hint keneviri, 10 gram Hint keneviri tohumu ve esrar öğütücü ele geçirildi.

Polis ekipleri, evine, sulama, ışıklandırma sistemi kurup, uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen 64 yaşındaki S.T'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.