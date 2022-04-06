Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, O.A'nın ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, şüpheliler O.A ve P.H'nin bulunduğu araç ilçe girişinde durduruldu.

Araçta ve zanlıların üzerinde yapılan aramada, 5 kilo 889 gram esrar, 618 gram sentetik uyuşturucu ile bir miktar kokain ele geçirildi.

Şüpheliler O.A ve P.H. gözaltına alındı.

Datça Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen H.Ş'nin evinde arama yaptı.

Aramada bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, H.Ş. gözaltına alındı.

Zanlıların, emniyetteki işlemleri devam ediyor.