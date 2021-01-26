Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Milas ve Fethiye ilçelerinde ise 3 şüpheli yakalandı.

Bir miktar uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda, 2 şüpheli ile otel dışında otomobilde bekleyen İ.Ö. gözaltına alındı.

Bu kapsamda M.A. ile kız arkadaşı E.Ş'nin kaldığı otel odasına operasyon düzenlendi.

Muğla 'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı.

CHP'li belediye başkanının, kardeşini 3 birimin müdürü yaptığı ortaya çıktı

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