Muğla'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

MUĞLA'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri, savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, diğer 2 şüphelinin sorguları sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Marmaris ve Dalaman ilçesinde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, Marmaris ve Dalaman ilçesinde 3 kişiyi takibe aldı. Şüpheliler bugün yapılan operasyonla gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda dolapların gizli bölmelerine yerleştirilmiş 18 paket halinde 1 kilo 374 gram esrar, 2 kilo 70 gram kenevir tohumu ve 2 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri savcılık talimatıyla serbest bırakılırken İ.Ö. ve U.Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.