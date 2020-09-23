Muğla'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Fethiye ve Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ve Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 2 şüpheli, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. İki ilçede belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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