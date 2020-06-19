Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ve Dalaman ilçelerinde, polisin düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum ve Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla elde ettikleri bilgiler çerçevesinde 5 ayrı adrese dün operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev, iş yeri ev araçlarında yapılan aramada, 38'i, 2 ile 5 metre arasında, 235'i ise yeni dikilmiş fide halinde toplam 273 kök Hint keneviri, 5 parça halinde toplam 1410 gram esrar, 10 gram skunk, 3 gram metamfetamin, bir hassas terazi, ruhsatsız 2 pompalı tüfek ele geçirildi. A.O. ve B.O. gözaltına alındı. Şüpheli 10 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.