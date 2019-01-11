Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu
40 dakika önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.
Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye otomobille uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından Karagözler Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda Z.T, B.Y, T.T. ile Ö.G. gözaltına alındı.
Şüphelilerin otomobil ve evlerinde yapılan aramada 15 parça halinde streç filme sarılı reçine esrar, 118 kutu ketamin yapımında kullanılan sıvı, skunk ve esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.T. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:43 Kaynak: AA
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