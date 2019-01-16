Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu
30 dakika önce
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 üniversite öğrencisinden 1'i tutuklandı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 üniversite öğrencisinden 1'i tutuklandı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kötekli Mahallesi'nde üniversite öğrencilerinin kaldığı bir eve, narkotik köpeği "Maço"nun da katıldığı operasyon düzenledi.
Operasyonda, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi F.D. ve ev arkadaşı K.C.Ç. gözaltına alındı.
Evde yapılan aramada, 24 paket satışa hazır vaziyette skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ve sentetik uyuşturucu haplar ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden F.D. tutuklanırken, K.C.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:28 Kaynak: AA
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