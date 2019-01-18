Son Dakika Haberleri: Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu

14 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda K.K, B.A, U.A, A.K. ve R.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerindeki aramada bir miktar esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan B.A. ve U.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, K.K, A.K, R.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:24 Kaynak: AA

Fethiye, Muğla, Güncel
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