Son Dakika Haberleri: Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu

2 saat önce

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Menteşe ve Bodrum'da tespit edilen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Menteşe ve Bodrum'da tespit edilen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Emniyet Narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda T.A. Bodrum'da, S.T, A.D. ise Menteşe'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, uyuşturucu hap, esrar, skunk ve kenevir tohumu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan K.K'nın ise başka bir suçtan dolayı 1 hafta önce tutuklandığı, uyuşturucu madde ticareti yapma şüphesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli ile cezaevinden getirtilen K.K. isimli şüpheli Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:59 Kaynak: İHA

Narkotik, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa
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