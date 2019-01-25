Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu

Muğla'nın Menteşe ve Bodrum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Muğla'nın Menteşe ve Bodrum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.





Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menteşe ve Bodrum'da tespit edilen 4 adrese narkotik köpeğiyle operasyon düzenledi.



Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.



Adreslerdeki aramada uyuşturucu hap, esrar, skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ve kenevir tohumu ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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