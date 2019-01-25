Son Dakika Haberleri: Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Muğla'nın Menteşe ve Bodrum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Muğla'nın Menteşe ve Bodrum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.


Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menteşe ve Bodrum'da tespit edilen 4 adrese narkotik köpeğiyle operasyon düzenledi.

Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada uyuşturucu hap, esrar, skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ve kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:30 Kaynak: AA

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