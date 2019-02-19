Son Dakika Haberleri: Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu

44 dakika önce

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.


Milas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Eş zamanlı 4 adrese operasyon düzenleyen ekipler uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla Ö.K. M.İ. E.T. ve M.A'yı gözaltına aldı.


İfade işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:18 Kaynak: AA

Milas, Muğla, Güncel
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