Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu
44 dakika önce
Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.
Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.
Milas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Eş zamanlı 4 adrese operasyon düzenleyen ekipler uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla Ö.K. M.İ. E.T. ve M.A'yı gözaltına aldı.
İfade işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:18 Kaynak: AA
Milas'taki Maden Faciasında 1 Kişinin Daha Cansız Bedenine Ulaşıldı
Honda, Türkiye'de Civic Sedan Üretimine Son Verecek
Gonca Vuslateri Ameliyat Olacağını Böyle Duyurdu: Çenemi Kestirip Kafama Takacağım
Adaylığı Kabul Edilmeyen Burhanettin Kocamaz, Cumhur İttifakı Adayını Suçladı